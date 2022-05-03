БЕЛГРАД, 3 мая — ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил на церемонии в честь начала строительства в Греции плавучей станции хранения и регазификации сжиженного природного газа (FSRU), что его страна готова в будущем закупать большие объемы СПГ из греческого терминала. В Сербии призвали граждан "готовиться к любому сценарию"

На церемонии в порту Александруполис присутствуют лидеры балканских стран и ЕС. Проект рассматривается как ведущий к снижению зависимости Евросоюза от российского газа. В мероприятии принимают участие премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, глава Евросовета Шарль Мишель, премьер-министр Болгарии Кирилл Петков, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски.

По мнению Вучича, это очень важное событие для всех Западных Балкан.

"Мы очень благодарны и готовы получать большие объемы газа в будущем", — цитирует Вучича агентство Танюг.

Он добавил, что Сербия должна строить газотранспортную систему для лучшей связи с Болгарией, откуда будет получать газ.

Сербский лидер днем уже сообщил в соцсетях, что провел с Мишелем разговор о "европейской перспективе Сербии".