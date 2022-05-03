МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. В Северной Македонии со среды снова повышаются максимальные розничные цены на бензин и дизельное топливо, сообщила Регуляционная комиссия энергетики и водных ресурсов республики. В Словении резко подорожали бензин и дизельное топливо

Госрегулятор в Скопье на минувшей неделе оставил на прежнем уровне максимальные розничные цены на бензин и дизельное топливо. Однако вынужден был их повысить во вторник на фоне санкционного кризиса в связи со спецоперацией РФ на Украине. Согласно новому решению, бензин 95 и 98 со среды подорожает в рознице на 2 денара (около 3 евроцентов) за литр, а евродизель – на 1,5 денара (около 2 евроцентов).

"Бензин "евросупер 95" — 86 денаров (около 1,39 евро) за литр, "евросупер 98" — 88 денаров (около 1,42 евро), евродизель – 87 денаров (около 1,41 евро), мазут – 52,294 денара (около 0,85 евро) за литр", — объявила новые максимальные розничные цены Регуляционная комиссия.