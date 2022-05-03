МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) намерена в мае представить предложения по ускорению процесса выдачи разрешений для ветровых энергоустановок, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в ходе дебатов в Европарламенте. "Тинькофф банк" обладает всеми юридическими правами на бренд

"К концу этого месяца мы представим предложения по разрешениям, чтобы разрешения по офшорным (расположенным вне берегов — ред.) и наземным ветровым и другим установкам могли бы делаться быстрее, чем теперь", — сказала она.

Еврокомиссия стремится к расширению использования энергии из возобновляемых источников в Евросоюзе, который обязался стать климатически нейтральным к середине века.