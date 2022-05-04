МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Азия через пять-семь лет может стать для "Газпрома" основным экспортным рынком, сказал в комментарии РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Глава E.ON оценил перспективы Германии без импорта российского газа

"Азиатские рынки через пять-семь лет станут основными для "Газпрома"… вопрос — это цена поставок и развитие соответствующей газотранспортной инфраструктуры, в том числе и в самом Китае", — сказал он, напомнив, что президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 июня представить план строительства соответствующей инфраструктуры, в том числе предложения о масштабном развитии системы газопроводов в Восточной Сибири, чтобы направить экспорт газа на рынок Китая.

"По нашим оценкам, Китай сейчас потребляет порядка 350 миллиардов кубометров газа в год, при том что большая часть энергобаланса (примерно 70%) — это по-прежнему уголь", — сказал собеседник агентства.

Спрос на газ в стране вырастет к 2025 году до 450–480 миллиардов кубометров, добавил Скрябин, ссылаясь на заявления китайских экспертов. "По нашим же оценкам, в перспективе 10 лет речь может идти и об 1 триллионе кубометров газа в год (при условии активной замены угольного топлива газовым)", — уточнил он.

Сейчас российский газ поставляется в Китай по магистрали "Сила Сибири". Трубопроводные поставки по нему начались в конце 2019 года и в 2020 году составили 4,1 миллиарда кубометров. Планируется ежегодно наращивать объём поставок до выхода на проектную мощность в 38 миллиардов кубометров к 2025 году. С учетом нового договора, который был подписан в феврале, общая мощность поставок в Китай по "дальневосточному" маршруту может составить 48 миллиардов кубометров в год.

Кроме того, прорабатывается проект "Сила Сибири 2", предполагающий строительство газопровода в Китай через территорию Монголии. Его мощность составит 50 миллиардов кубометров в год.