МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Россия выразила заинтересованность в инвестициях в проект газопровода Нигерия-Марокко, заявил министр Нигерии по нефтяным ресурсам Тимипре Силва. Его слова приводит Reuters. Эксперт спрогнозировал переориентацию "Газпрома" на азиатские рынки

Нигерия и Марокко подписали соглашение по проекту в декабре 2016 года. Ожидается, что помимо соединения двух стран трубопровод протяженностью 5 660 километров также соединит некоторые другие африканские страны с Европой.

"Русские были со мной в офисе на прошлой неделе. Они очень хотят инвестировать в этот проект, и есть много других людей, которые также хотят инвестировать в проект", — сказал чиновник.

"Это газопровод, по которому наш газ будет проходить через множество стран Африки, а также до самого края африканского континента, где мы также сможем получить доступ к европейскому рынку", — добавил он.

Сильва сказал, что правительство рассчитывает хотя бы запустить проект до того, как действующий президент Мухаммаду Бухари покинет пост в мае 2023 года. Финансовых показателей он не привел.