НЬЮ-ДЕЛИ, 4 мая — ПРАЙМ. Общий объем добычи угля в Индии в 2021-22 финансовом году предварительно составил оставил 777,02 миллиона тонн, сообщило министерство угольной промышленности страны. Правительство Германии пригласит Индию на саммит G7

"Общий объем добычи угля в 2021-22 финансовом году составил 777,02 миллиона тонн (предварительно) по сравнению с 716 миллионами тонн в 2020-21 финансовом году, зафиксировав рост на 8,55%. Добыча (государственной угледобывающей корпорации – ред.) Coal India Ltd выросла на 4,43% с 596,02 миллиона тонн в 2020-21 финансовом году до 622,06 миллиона тонн в 2021-22 финансовом году… Общий объем отгрузки угля в 2021-22 годах составил 818 миллионов тонн против 690,07 миллиона тонн годом ранее, увеличившись на 18,43%. За этот период Coal India Ltd отгрузила 661,08 миллиона тонн угля против показателя 2020-21 годов в 573,08 миллиона тонн. Coal India достигла самого высокого уровня добычи в 53,4 миллиона тонн в апреле этого года, что свидетельствует о росте на 6,02%", — сообщило министерство.

Вторая государственная угледобывающая компания Singareni Collieries Company в течение 2021-22 годов произвела 65 миллионов тонн по сравнению с 50,05 миллиона тонн в предыдущем году, отметило министерство.

В апреле этого года общий объем добычи угля в Индии составил 66,15 миллиона тонн. В то время как Coal India Ltd и ее дочерние компании добыли 53,4 миллиона тонн угля, добыча Singareni Colleries Company Ltd составила 5,32 миллиона тонн, а добыча на закрытых шахтах за прошлый месяц достигла 7,36 миллиона тонн, отметило министерство.

"Согласно предварительной статистике министерства угольной промышленности, в то время как общий объем потребления угольного сектора за месяц составил 70,8 миллиона тонн, потребление энергетического сектора в апреле достигло показателя в 61,7 миллиона тонн. В то же время потребление угля в энергетическом секторе только в Индии составило 49,7 миллиона тонн", — говорится в сообщении министерства.

Потребление угля в Индии выросло в связи с установившейся на континенте жарой. Ранее метеорологический департамент Индии сообщил, что в апреле в северо-западных и центральных районах страны была отмечена самая высокая средняя температура за 122 года, средние максимальные температуры там достигли 35,9 и 37,78 градуса. Ожидается, что в мае в этих регионах также сохранится жаркая погода.

Одной из основных причин, по которой Индия столкнулась с энергетическим кризисом в апреле, были трудности при транспортировке угля на теплоэлектростанции. Для решения этой проблемы индийские железные дороги на прошлой неделе отменили 13 поездов.