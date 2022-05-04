МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Шестой пакет санкций ЕС, который предусматривает поэтапный запрет всего импорта российской нефти в Евросоюз, даст возможность Венгрии и Словакии поставлять российские энергоносители до конца 2023 года, сообщает газета New York Times со ссылкой на европейских дипломатов, знакомых с текстом проекта новых ограничений. Глава ЕК раскрыла подробности шестого пакета санкций против России

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге, заявила, что отказ от импорта российской нефти будет постепенным, произведен по этапам до конца текущего года.

"Венгрии и Словакии, двум членам ЕС с чрезмерной зависимостью от импорта российской нефти, будет дано время до декабря 2023 года, чтобы ввести запрет на это топливо", — цитирует издание слова дипломатов из ЕС.