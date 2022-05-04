МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Представитель венгерского кабмина Золтан Ковач, комментируя планы ЕС запретить поставки нефти из России, заявил порталу hirado.hu, что его страна не готова отказаться от энергобезопасности. Глава ЕК раскрыла подробности шестого пакета санкций против России

По его мнению, "это не политический вопрос, а вопрос энергобезопасности".

Ранее глава глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в рамках нового, шестого пакета санкций против России предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС.

Ковач пояснил агентству Блумберг, что Венгрия не видит в нынешнем предложении плана или гарантий по управлению даже переходным периодом, а также того, что гарантировало бы энергетическую безопасность страны.