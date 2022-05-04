МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Представитель венгерского кабмина Золтан Ковач, комментируя планы ЕС запретить поставки нефти из России, заявил порталу hirado.hu, что его страна не готова отказаться от энергобезопасности.

" Флаги Евросоюза на фоне здания Европейской комиссии

Глава ЕК раскрыла подробности шестого пакета санкций против России

По его мнению, "это не политический вопрос, а вопрос энергобезопасности".

Ранее глава глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в рамках нового, шестого пакета санкций против России предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС.

Ковач пояснил агентству Блумберг, что Венгрия не видит в нынешнем предложении плана или гарантий по управлению даже переходным периодом, а также того, что гарантировало бы энергетическую безопасность страны.