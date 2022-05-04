МОСКВА, 4 мая — Прайм. ОПЕК+ повысил прогноз профицита предложения на рынке нефти в 2022 году на 600 тысяч баррелей в сутки и ухудшил прогноз роста спроса на 480 тысяч баррелей в сутки, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на документ альянса. Трамп: при Байдене США пришлось "умолять о пощаде" Россию и ОПЕК

"ОПЕК+ прогнозирует профицит в 1,9 миллиона баррелей в сутки в 2022 году, что на 600 тысяч баррелей в сутки выше предыдущего прогноза на фоне ожиданий замедления роста спроса в этом году", — пишет агентство.

По его данным, прогноз роста спроса ухудшен на 480 тысяч баррелей в сутки — до 3,67 миллиона баррелей в сутки.

Причинами пересмотра прогноза альянс назвал последствия ситуации между Россией и Украиной, ускорение инфляции и вспышку коронавируса в Китае.

В четверг, 5 мая, пройдет заседание ОПЕК+, на котором альянс определит параметры добычи стран-участниц в июне. СМИ сообщали со ссылкой на источники, что альянс, вероятно, будет придерживаться текущих условий сделки и согласует увеличение добычи нефти еще на 432 тысячи баррелей в день.