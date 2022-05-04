ВАРШАВА, 4 мая — ПРАЙМ. Нефтегазовый концерн PGNiG разместил на своем официальном сайте данные, согласно которым польские подземные хранилища газа заполнены на 81% по состоянию на 3 мая. Польша готова помочь странам ЕС отказаться от энергоносителей из России

Информация также свидетельствует о том, что выкачки газа из хранилищ не производится. PGNiG отмечает, что, напротив, продолжает заполнять свои хранилища газом.

При этом ещё на утро 1 мая, по данным Ассоциации операторов газотранспортных систем (ГТС) Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), в ПХГ Польши было 2,8 миллиарда кубометров газа, что составляет 78,6% их объёма.

"Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа в адрес PGNiG, а также болгарского "Булгаргаза", из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях.