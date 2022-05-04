МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о новом пакете санкций, в который будут включены ограничения на импорт нефти из РФ.
Он заявил, что Кремль наблюдает за обсуждением вопроса, при этом просчитываются самые разные варианты.
Песков также добавил, что если в целом "говорить о санкционном поприще, санкционных устремлениях их: и американцев, и европейцев, и других стран — оружие это обоюдоострое, пытаясь нанести ущерб нам, им тоже приходится платить большую цену".
https://1prime.ru/energy/20220504/836816633.html
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