МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о новом пакете санкций, в который будут включены ограничения на импорт нефти из РФ.

Он заявил, что Кремль наблюдает за обсуждением вопроса, при этом просчитываются самые разные варианты.

Песков также добавил, что если в целом "говорить о санкционном поприще, санкционных устремлениях их: и американцев, и европейцев, и других стран — оружие это обоюдоострое, пытаясь нанести ущерб нам, им тоже приходится платить большую цену".