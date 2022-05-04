МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Во Франции ожидается новое повышение цен на топливо в случае введения запрета на импорт российской нефти в страны ЕС, заявил президент отделения дистрибьюторов топлива и новых источников энергии в профсоюзе Mobilians Франсис Пусс. В Кремле рассказали о цене, которую платит Запад за санкции против России

Ранее глава глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в рамках нового, шестого пакета санкций против России предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС.

"Да, российская нефть важна для французского импорта, хоть и больше всего ее потребляет не Франция, но без поставок 20% российской нефти нам не обойтись", — сказал Пусс в эфире радиостанции France info.

Президент отделения профсоюза добавил, что в настоящее время идет поиск альтернатив российской нефти.

По его словам, цены на нефть будут и далее расти в виду готовящегося эмбарго на импорт нефти из РФ.

"Нефть, как и другое сырье, не имеет экономического регулирования. Здесь действует закон спроса и предложения", — отметил он.