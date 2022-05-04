МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Во Франции ожидается новое повышение цен на топливо в случае введения запрета на импорт российской нефти в страны ЕС, заявил президент отделения дистрибьюторов топлива и новых источников энергии в профсоюзе Mobilians Франсис Пусс.
Ранее глава глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в рамках нового, шестого пакета санкций против России предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС.
"Да, российская нефть важна для французского импорта, хоть и больше всего ее потребляет не Франция, но без поставок 20% российской нефти нам не обойтись", — сказал Пусс в эфире радиостанции France info.
Президент отделения профсоюза добавил, что в настоящее время идет поиск альтернатив российской нефти.
По его словам, цены на нефть будут и далее расти в виду готовящегося эмбарго на импорт нефти из РФ.
"Нефть, как и другое сырье, не имеет экономического регулирования. Здесь действует закон спроса и предложения", — отметил он.
https://1prime.ru/energy/20220504/836816975.html
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