ПРАГА, 4 мая — ПРАЙМ. Вице-премьер и глава минэкономики Словакии Рихард Сулик заявил, что страна согласна с предложением Евросоюза о вводе эмбарго на поставки нефти из России, но при этом нуждается в трехлетнем переходном периоде. СМИ узнали, когда Венгрия и Словакия прекратят закупать нефть из России

По словам Сулика, если будет объявлено эмбарго на российскую нефть, это нормально, но нужен трехлетний переходный период, "пока к ситуации приспособимся".

По словам вице-премьера, партнеры Словакии по ЕС согласны с переходным периодом для нее, но пока не решено, насколько длительным он может быть.

Ранее в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет антироссийских санкций. По ее словам, в частности, предложено поэтапно ввести полное нефтяное эмбарго. Вместе с тем, как сообщил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, предложение по нефтяному эмбарго против России учитывает факт, что некоторые страны ЕС в силу ряда причин больше зависят от российских энергоресурсов.