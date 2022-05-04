В Словакии назвали срок для перехода к эмбарго ЕС на нефть из России
Рихард Сулик: Словакии нужен переходный период для ввода эмбарго ЕС на нефть из России
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ПРАГА, 4 мая — ПРАЙМ. Вице-премьер и глава минэкономики Словакии Рихард Сулик заявил, что страна согласна с предложением Евросоюза о вводе эмбарго на поставки нефти из России, но при этом нуждается в трехлетнем переходном периоде.
По словам Сулика, если будет объявлено эмбарго на российскую нефть, это нормально, но нужен трехлетний переходный период, "пока к ситуации приспособимся".
По словам вице-премьера, партнеры Словакии по ЕС согласны с переходным периодом для нее, но пока не решено, насколько длительным он может быть.
Ранее в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет антироссийских санкций. По ее словам, в частности, предложено поэтапно ввести полное нефтяное эмбарго. Вместе с тем, как сообщил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, предложение по нефтяному эмбарго против России учитывает факт, что некоторые страны ЕС в силу ряда причин больше зависят от российских энергоресурсов.
https://1prime.ru/energy/20220504/836818145.html
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