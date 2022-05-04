МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил в Telegram-канале компании, что Польша закачивает в свои хранилища газ, который получает по реверсу из других европейских стран. Он отметил, что ПХГ Европы сейчас заполнены лишь на 34%, тогда как Польши — на 80%. "Газпром" поставил российским потребителям рекордный объем газа в мае

Он также сообщил, что ФРГ 2 мая прекратила физический реверс российского газа в Польшу по "Ямал — Европе", но туда возник виртуальный реверс из Италии и Франции. При этом заявки европейских потребителей на поставку российского газа транзитом через Украину увеличились на этой неделе в среднем на 43%.