МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Чехия поддерживает возможное объявление ЕС эмбарго на поставки нефти из России, но нуждается в двух- или трехлетнем переходном периоде, чтобы найти альтернативу российским энергоресурсам, заявил премьер-министр Петр Фиала. В Словакии назвали срок для перехода к эмбарго ЕС на нефть из России

Премьер-министр выразил поддержку введению самых жестких санкций в отношении РФ, но подчеркнул, что они не должны нанести чешским гражданам больший вред, нежели России. "Чехии необходим определенный переходный период для того, чтобы была увеличена мощность того (альтернативного) нефтепровода, по которому страна могла бы получать нефть", — сказал Фиала на пресс-конференции, добавив, что на это ушло бы два-три года.

В свою очередь, глава минпромторга Чехии Йозеф Сикела сообщил в среду журналистам, что наиболее перспективным из альтернативных источников для республики является итальянский нефтепровод TAL. Его расширение как раз заняло бы упомянутые премьером два-три года, отметил Сикела.

Вице-премьер и глава минэкономики Словакии Рихард Сулик также заявил о необходимости трехлетнего переходного периода к эмбарго на нефть из России.

Ранее в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет антироссийских санкций. По ее словам, в частности, предложено поэтапно ввести полное нефтяное эмбарго. Вместе с тем, как сообщил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, предложение по запрету импорта российской нефти учитывает факт, что некоторые страны ЕС в силу ряда причин больше зависят от российских энергоресурсов.