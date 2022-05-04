МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. "Газпром" второй день подряд после почти месячного перерыва бронирует мощность участка "Ямал-Европы" в Польше на предстоящую ночь до утра 5 мая, свидетельствуют итоги аукциона на площадке GSA Platform. Акции Uber упали на 11%

Компания на внутридневном аукционе выкупила 1,8 миллиона кубометров в час транзитной мощности из доступных 3,7 миллиона, или 49% предложения. Воспользоваться ей "Газпром" сможет с 21.00 мск 4 мая до 7.00 мск 5 мая.