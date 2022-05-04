МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Потребление электроэнергии в РФ в апреле выросло в годовом выражении на 2,3%, до 90,5 миллиарда кВт.ч, выработка увеличилась на 2,6%, до 92,29 миллиарда кВт.ч, сообщило Минэнерго РФ. Чистая прибыль "ЮТэйр" выросла в 8,6 раза

"Потребление электроэнергии в России в апреле 2022 года составило 90,5 миллиарда кВт.ч, что на 2,3% больше объема потребления за апрель 2021 года…. Выработка электроэнергии в России в апреле 2022 года составила 92,29 миллиарда кВт.ч, что на 2,6% больше, чем в апреле 2021 года", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что потребление за четыре месяца 2022 года в целом по России составило 398,6 миллиарда кВт.ч, что на 2,2% больше, чем за такой же период 2021 года.

Выработка в январе-апреле 2022 года в России составила 407,1 миллиарда кВт.ч, что на 2,2% больше объема выработки в аналогичном периоде 2021 года.