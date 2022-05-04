МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Швейцария создаст организацию по преодолению кризисных ситуаций в газовом секторе, а также систему мониторинга возможной нехватки электроэнергии в связи с неопределенностью поставок газа из-за ситуации на Украине, говорится заявлении Федерального Совета (правительства), опубликованном на сайте ведомства в среду. Основные фондовые индексы Европы снизились

Согласно решению Федерального Совета, принятого после заседания в среду, в стране будет внедрена новая система мониторинга, которая позволит выявлять риск нехватки электроэнергии на ранней стадии и реагировать соответствующим образом. Кроме того, в газовом секторе будет создана Организация по преодолению кризисных ситуаций для предотвращения возможного дефицита голубого топлива.

Как отмечается, правительство поддержало предложение по созданию новой Организации в газовом секторе, однако не одобрило кандидата на выполнение этих задач, которым была Швейцарская ассоциация газовой промышленности. В качестве основных причин назывались недостаточная независимость и отсутствие регулирования газового рынка.

"В связи с войной на Украине и неопределенностью, которую это создает для ситуации с поставками, Федеральный совет, тем не менее, поручит Швейцарской ассоциации газовой промышленности создать на ограниченный период в один год Организацию по кризисному реагированию", — говорится в заявлении.

Также в Конфедерации будет создана система мониторинга, которая будет предоставлять информацию о текущей ситуации с поставками газа и рынком голубого топлива в Швейцарии, а также аналитические данные для определения самодостаточности Швейцарии в области электроснабжения. Система мониторинга будет внедрена к концу 2022 года и будет финансироваться из федерального бюджета.

В заявлении подчеркивается, что новая система мониторинга позволит властям быстрее принимать адекватные меры по смягчению последствий дефицита электроэнергии для экономики и общества в случае нарушения поставок. Речь, в частности, идет о возможных призывах к снижению потребления и заканчивая отключением электричества, а также введение ограничений и квот на потребление.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.