МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров головной компании итальянского энергоконцерна Enel, в первом квартале 2022 года выросла на 21,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,43 миллиарда евро, говорится в отчетности компании. Coca-Cola может полностью покинуть Россию

Выручка Enel в отчетном периоде поднялась почти вдвое, до 34,958 миллиарда евро с 18,49 миллиарда годом ранее. Разводненная прибыль на акцию, приходящаяся на акционеров головной компании, выросла до 0,14 евро с 0,12 евро.

Показатель EBITDA по итогам трех месяцев поднялся на 7,6%, до 4,446 миллиарда евро. Чистый финансовый долг к концу квартала составил 59,13 миллиарда евро – с конца 2021 года показатель увеличился на 13,8%. Капитальные затраты увеличились на 24,5%, до 2,533 миллиарда евро.

Компания подтвердила прогноз, ожидает в 2022 году получить EBITDA от основной деятельности в 19-19,6 миллиарда евро и чистую обыкновенную прибыль в 5,6-5,8 миллиарда.

Enel — крупнейшая энергетическая компания в Италии и одна из крупнейших в мире, основана в 1962 году. Штаб-квартира расположена в Риме. Штат компании по состоянию на конец первого квартала 2022 года составил 66 867 человек.