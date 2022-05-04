МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Итальянская Enel не зависит от поставок российского газа, полностью обеспечена поставками из других стран, рассказал глава компании Франческо Стараче. Цены на газ в Европе выросли на 7,6%

"Мы не покупаем газ у России. Наша стратегия снабжения газом основана на контрактах с другими поставщиками, а не с Россией. Что касается СПГ, поставки идут в основном из США. Так что в целом покрываем наши нужды без российского газа", — сказал он в ходе телеконференции с аналитиками.

Касаемо бизнеса компании в РФ, Стараче отметил, что никаких изменений в настоящее время нет. По его словам, Enel не собирается делать новых инвестиций в РФ и расширять бизнес. В середине марта он также говорил, что Enel рассматривает в отношении активов в России различные варианты, доступные в условиях санкционных ограничений.

Ранее итальянский министр по экологическому переходу Роберто Чинголани заявлял, что страна может стать независимой от поставок российского газа уже через полтора года. В связи с западными санкциями против России премьер-министр Италии Марио Драги не раз отмечал необходимость принятия мер по снижению зависимости от РФ в области поставок энергоносителей и увеличению импорта природного газа из других стран, в частности, из Азербайджана, Алжира, Туниса и Ливии.

Enel — крупнейшая энергетическая компания в Италии и одна из крупнейших в мире, основана в 1962 году. Штаб-квартира расположена в Риме. Штат компании по состоянию на конец первого квартала 2022 года составил 66 867 человек. "Энел Россия" входит в группу Enel. Производственные филиалы компании — три газовые станции: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС. Общая установленная мощность станций компании составляет 5,74 ГВт выработки электроэнергии и 2 тысячи Гкал.ч — тепла (в показатели включена и Азовская ВЭС установленной мощностью 90 МВт).