МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea заключила договор с итальянской Edison по выкупу 11,25% доли в проекте по добыче природного газа в Алжире, увеличив свою долю до 30,75%, сообщается в пресс-релизе Wintershall Dea. Себестоимость добычи нефти и газа у Wintershall Dea вырастет почти на 50%

"Компания заключила договор купли-продажи о приобретении 11,25% доли участия Edison в проекте по добыче природного газа Reggane Nord. После закрытия сделки в консорциум Groupement Reggane Nord (GRN), оператора проекта, войдут Sonatrach (40%), Wintershall Dea (30,75%) и Repsol (29,25%)", — говорится в сообщении.

Компания также отмечает, что Алжир является главным кандидатом на расширение энергетического партнерства с Европой. В долгосрочной перспективе страна обладает большим потенциалом в области безвредного для климата водорода, солнечной и ветровой энергии, а также для улавливания и хранения углерода, подчеркивается в сообщении.

Wintershall Dea — один из крупнейших нефтегазовых игроков Европы. Компания была образована в 2019 году в результате слияния нефтегазовых активов немецкой BASF и LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана. Доля BASF составляет 67%, а LetterOne — 33%.