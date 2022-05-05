МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea заключила договор с итальянской Edison по выкупу 11,25% доли в проекте по добыче природного газа в Алжире, увеличив свою долю до 30,75%, сообщается в пресс-релизе Wintershall Dea.
"Компания заключила договор купли-продажи о приобретении 11,25% доли участия Edison в проекте по добыче природного газа Reggane Nord. После закрытия сделки в консорциум Groupement Reggane Nord (GRN), оператора проекта, войдут Sonatrach (40%), Wintershall Dea (30,75%) и Repsol (29,25%)", — говорится в сообщении.
Компания также отмечает, что Алжир является главным кандидатом на расширение энергетического партнерства с Европой. В долгосрочной перспективе страна обладает большим потенциалом в области безвредного для климата водорода, солнечной и ветровой энергии, а также для улавливания и хранения углерода, подчеркивается в сообщении.
Wintershall Dea — один из крупнейших нефтегазовых игроков Европы. Компания была образована в 2019 году в результате слияния нефтегазовых активов немецкой BASF и LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана. Доля BASF составляет 67%, а LetterOne — 33%.
https://1prime.ru/energy/20220505/836825292.html
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