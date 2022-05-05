ВЕНА, 5 мая — ПРАЙМ. Австрийское энергетическое агентство сообщило, что цены на энергию для домохозяйств в Австрии в марте выросли на рекордные 42,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В Австрии оценили готовность Европы обходиться без российского газа

В агентстве отмечают, что согласно индексу цен на энергию (EPI), стоимость энергоносителей для домашних хозяйств выросли на 14,5% по сравнению с февралем. Таким образом, австрийские домохозяйства заплатили за электроэнергию на 16,6% больше, чем год назад, и на 1,3% больше, чем в феврале.

По словам управляющего директора агентства Франца Ангерера, "такое повышение цен на топливо и мазут, которое мы наблюдали в марте, — это что-то новое".

Сообщается, что цены на мазут резко выросли в марте на фоне военной операции России на Украине, увеличившись более чем вдвое по сравнению с мартом 2021 года — на 118,5%. По сравнению с февралем рост составил 51,5%.

Согласно данным агентства, рост цен на топливо также продолжился. Дизель стоил на 55% больше, чем в предыдущем году, бензин премиум-класса — на 45,3%. По сравнению с февралем этого года дизель подорожал на 23,8%, а премиальный — на 19,4%. Заправка 50-литрового бака стоит примерно на 35 евро больше для дизельного топлива, чем в марте 2021 года, и примерно на 30 евро больше для бензина премиум-класса.

Отмечается, что в марте природный газ был на 73,1% дороже, чем годом ранее. По сравнению с февралем цена на газ выросла на 5,6%. Цена на центральное отопление увеличилась на 12,2% по сравнению с мартом 2021 года, при этом не изменившись по отношению с февральским показателем.