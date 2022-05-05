МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Заявки европейских потребителей на поставку российского газа через Украину с начала мая продолжают держаться близко к 100 миллионам кубометров, что по сравнению с прошлой неделей выше примерно на 40%, сообщает "Оператор ГТС Украины". Заявки на транзит газа через Украину сохранились на уровне 4 мая

УКРАИНСКИЙ И ПОЛЬСКИЙ КОРИДОРЫ

По данным ОГТСУ, номинации на прокачку через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России составляют 98,7 миллиона кубометров (по сообщению "Газпрома" — 98,9 миллиона кубометров) против 98,3 миллиона накануне. Это близко к объему бронирования украинского маршрута на этот год — 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год). Показатель держится на таком уровне с понедельника, по сравнению с прошлой неделей выше в среднем примерно на 40%.

Заявки на мощности газопровода "Ямал-Европа" (через Белоруссию и Польшу в Германию) действуют и в прямом, и в обратном направлении, заявлял немецкий оператор Gascade. По данным "Газпрома", Германия 2 мая прекратила физический реверс российского газа в Польшу, но немедленно возник виртуальный реверс для Польши из появившихся заявок потребителей Италии и Франции, которые обеспечиваются по польскому коридору.

Российская компания после почти месячного перерыва бронировала на ночь мощности участка "Ямал-Европы" в Польше, свидетельствуют итоги аукционов на площадке GSA Platform. Магистраль в ночные часы переходила на работу в режиме виртуального реверса, то есть российский газ, попадая в польский участок "Ямал-Европы", вместо того, чтобы идти в Германию, сразу перепродавался европейскими поставщиками и оставался в Польше.

При этом стабильно высока прокачка по "Северному потоку" — главному маршруту экспорта газа из России в Европу. Оператор Nord Stream AG сообщил о том, что поставки по нему держатся на уровне около 170 миллионов кубометров в сутки. "Продай козу". В Германии нашли способ реанимировать "Северный поток-2"

ВЕТРОГЕНЕРАЦИЯ И ПХГ

По данным от 4 мая, подземные хранилища газа (ПХГ) в Европе в среднем заполнены на 34,55%, за день показатель вырос на 0,4 процентного пункта. Общий объем газа составляет 36,7 миллиарда кубометров.

Еврокомиссия в марте предложила законопроект, согласно которому хранилища газа в Европе должны быть заполнены минимум на 80% на 1 ноября.

Выработка ветрогенерации в Европе продолжает снижаться. По данным Wind Europe, доля электроэнергии из ветряных электростанций составила накануне всего 7% от общего объема. Средний показатель на прошлой неделе снизился на 7,44% и составил 8,67%.

НОВАЯ СХЕМА ОПЛАТЫ

Президент Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам. В ЕС договорились о единой позиции по платежам за российский газ

Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа — "Газпромом".

Российская компания 27 апреля из-за неуплаты поставок по новой схеме в рублях приостановила экспорт газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG.