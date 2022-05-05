МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Чтобы состоялся переход на чистую энергию, Европа должна иметь достаточно запасов сырья. Из-за его недостатка энергетический переход может закончиться даже не начавшись. Об этом предупреждает интернет-блог ZeroHedge. Экономист назвал товары, которые подешевеют при крепком рубле

В недавнем докладе под названием Global Energy Perspective 2022 консалтинговая компания McKinsey указывается, что ветер и солнечная энергия станут своего рода базовыми генерирующими мощностями уже к 2030 году. В докладе также было много похвал за технологические достижения, которые позволили снизить стоимость ветра, солнца, электромобилей и аккумуляторных батарей существенно за последние несколько лет.

Однако, как отмечается в статье Zero Hedge, "сценарий базовой нагрузки" будет реализован только при наличии достаточного количества сырья. Будучи лидером в гонке перехода, ЕС особенно уязвим к любой его нехватке. Ведь чтобы обеспечить производство ветряной и солнечной энергии необходимы запасы нужных металлов, но цепочки поставок страдают, особенно в Европе. Основным поставщиком алюминия, никеля и цинка является Россия. Почти весь литий и редкоземельные элементы, используемые в Европе, также поставляются из-за рубежа.

СЕО Rivian отметил, что в мире производится только 10% аккумуляторов от того объема, который понадобится через 10 лет.

Да, разумеется, местное европейское производство желательно, но маловероятно, по крайней мере, в масштабах, которые имели бы смысл. Аналитик Reuters Энди Хоум отмечает, что режим регулирования в союзе таков, что любой новой шахте потребуется 15 лет от планирования до начала производства.

Другими словами, Европа сделала невозможным для своих собственных горняков производить металлы, необходимые континенту для перехода от ископаемого топлива на местном уровне. В то же время, с ее позицией по отношению к России и Китаю, она рискует многими текущими поставками этих металлов и других критически важных материалов. И на этот раз США не могут прийти на помощь, потому что они борются с сокращением собственной зависимости от иностранных источников важных для производства металлов и минералов.