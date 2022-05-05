МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Планируемые санкции Евросоюза в отношении российских энергоресурсов не окажут желаемого влияния, а Россия выдержит последствия ограничений. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на аналитиков. Немецкие СМИ: долларовый меч США затупился

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в рамках нового, шестого пакета санкций против России предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что шестой пакет европейских санкций против России будет включать отключение от SWIFT новых банков, новые санкции "за дезинформацию" и ограничения по импорту нефти.

Ряд аналитиков считает, что запрет на импорт российской нефти в ЕС не будет иметь желаемого влияния на Россию из-за растущих цен на энергоресурсы, которые, как пишет издание, могут "нейтрализовать цену потери европейского рынка".