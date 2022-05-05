МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Минэнерго России представило законопроект, который разрешает экспорт сжиженного природного газа (СПГ) пользователям недр арктической части Красноярского края, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Сербия готова в будущем закупать большие объемы СПГ в Греции

Законопроект предполагает предоставление исключительного права на экспорт СПГ "пользователям участков недр на суше, полностью или частично расположенных севернее 67 градуса северной широты, в части газа природного в сжиженном состоянии, производимого из газа природного и (или) попутного нефтяного газа, добываемого на указанных участках недр".

Отмечается, что речь идет арктических месторождениях газа в Красноярском крае, Ненецком, Ямало-Ненецком автономном округе. Они значительно удалены от Единой системы газоснабжения (ЕСГ), в связи с чем монетизация газа с указанных месторождений экономически целесообразна только за счет производства СПГ.