Минэнерго России предлагает разрешить экспорт СПГ ряду недропользователей
Минэнерго России предлагает разрешить недропользователям в Арктике экспортировать СПГ
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МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Минэнерго России представило законопроект, который разрешает экспорт сжиженного природного газа (СПГ) пользователям недр арктической части Красноярского края, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Законопроект предполагает предоставление исключительного права на экспорт СПГ "пользователям участков недр на суше, полностью или частично расположенных севернее 67 градуса северной широты, в части газа природного в сжиженном состоянии, производимого из газа природного и (или) попутного нефтяного газа, добываемого на указанных участках недр".
Отмечается, что речь идет арктических месторождениях газа в Красноярском крае, Ненецком, Ямало-Ненецком автономном округе. Они значительно удалены от Единой системы газоснабжения (ЕСГ), в связи с чем монетизация газа с указанных месторождений экономически целесообразна только за счет производства СПГ.
https://1prime.ru/energy/20220505/836828760.html
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