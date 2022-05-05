МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. По сообщению РИА Новости, заседание всех глав делегаций ОПЕК+ по вопросу о параметрах нефтяного соглашения в июне началось в формате видеоконференции. ОПЕК+ обсудил последствия эмбарго на российскую нефть

Ранее состоялась встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Орган рекомендовал продолжать плановый рост добычи нефти в июне на 432 тысячи баррелей в сутки, указал источник РИА Новости в альянсе.

НАЗВАНА ДАТА СЛЕДУЮЩЕГО ЗАСЕДАНИЯ ОПЕК+

ОПЕК+ будет придерживаться текущего курса сделки и увеличить добычу нефти в июне на плановые 432 тысячи баррелей в сутки, а 2 июня проведет следующее заседание. Решение принято по итогам заседания всех глав делегаций.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть после начала пандемии коронавируса. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. Так, с августа 2021 года альянс ежемесячно увеличивал добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, а с мая этого года — на 432 тысячи.

На май, таким образом, ограничения составляют 1,728 миллиона баррелей в сутки, а полностью выйти из них альянс рассчитывает в сентябре.