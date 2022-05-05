МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что вопрос о прекращении поставок газа из России на данный момент в Евросоюзе не обсуждается. ОПЕК+ продолжит наращивать добычу нефти

"Закрытие газового крана с РФ не обсуждается на данный момент", — сказал Боррель испанской радиостанции Cadena SER.

По его словам, рынок нефти глобален, а "с газом другая проблема". "Газ — это не только энергетический продукт. Газ нельзя чем-то заменить в нефтехимической промышленности", — заявил он. Боррель также сообщил, что в данном вопросе стоит быть осторожным, так как есть целые сектора европейской нефтехимической промышленности, функционирование которых без газа станет невозможным.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия в рамках нового пакета антироссийских санкций предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль следит за обсуждением этого вопроса, просчитываются разные варианты, но в целом санкционные устремления — "оружие обоюдоострое: пытаясь нанести ущерб нам, им тоже приходится платить большую цену".

Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.