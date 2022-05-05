МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. В пресс-релизе энергетической компании Uniper говорится о том, что первый терминал по приему СПГ в Германии сможет покрывать 8,5% потребности страны в природном газе. ОПЕК+ установил квоту Казахстана на добычу нефти в июне

"При мощности до 7,5 миллиарда кубических метров в год около 8,5% потребности Германии в природном газе в будущем будут размещаться в Вильгельмсхафене", — сообщает компания.

Плавучая система для приема и переработки импортированного СПГ будет запущена в Германии уже в конце года, объявила Uniper 8 апреля.

В четверг в Вильгельмсхафене прошла пресс-конференция, на которой министр экономики ФРГ Роберт Хабек и министры Нижней Саксонии Олаф Лис и Бернд Альтусманн заявили о "первой забивке свай" для строительства первого СПГ-терминала в Германии. В рамках этого мероприятия было подписано письмо о намерениях по фрахтованию двух плавучих хранилищ и регазификационных установок. Uniper, как строитель и оператор терминала, планирует инвестировать в этот проект около 65 миллионов евро.

Проект СПГ-терминала должен быть реализован в две фазы. Первый этап предполагает обустройство инфраструктуры для приема и регазификации СПГ до зимы 2022/2023 года. На втором этапе Uniper планирует до 2025 года расширить порт и ввести дополнительные установки, позволяющие обрабатывать аммиак и другие низкоуглеродные виды газа. Так, СПГ-терминал станет частью центра зеленой энергетики Германии, соглашение о создании которого подписали правительство ФРГ и земля Нижняя Саксония.

Компания Uniper в течение многих лет работала над планами по созданию плавучего СПГ-терминала, однако в 2021 году было принято решение остановить проект. После начала военных действий на Украине в феврале и связанного с ними решения властей Германии сократить зависимость от поставок российских энергоносителей Uniper вернулся к этой идее.

Uniper была образована 1 января 2016 года в рамках реорганизации компании E.On, в результате которой бизнес традиционной энергетики был выделен в отдельную фирму. Uniper принадлежит российская "дочка" — "Юнипро", в состав которой входят Яйвинская ГРЭС, Шатурская ГРЭС, Смоленская ГРЭС, Сургутская ГРЭС-2, Березовская ГРЭС, филиал "Э.ОН Инжиниринг" и московское представительство ПАО "Юнипро".