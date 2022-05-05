МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Доходы Госнефтефонда Азербайджана от газоконденсатного месторождения Шах-Дениз в Каспийском море в январе-апреле текущего года составили 405,475 миллиона долларов, что почти в 10 раз больше в годовом сравнении, говорится в сообщении фонда. Азербайджан не собирается расплачиваться за российский газ рублями

"В январе-апреле текущего года доходы Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР) от газоконденсатного месторождения Шах-Дениз (от продажи газа и конденсата) составили 405 475 тысяч долларов США, что в 9,6 раза больше в годовом сравнении. Доходы фонда от продажи конденсата на месторождении Шах-Дениз (с 01.01.2022 по 01.05.2022) составили 96 995 тысяч долларов, что это означает рост в 2,3 раза", — говорится в сообщении фонда.

Договор о долевом распределении добычи с месторождения Шах-Дениз был подписан и ратифицирован в 1996 году. В проекте участвуют компании BP (оператор – 28,8%), AzSD (10%), SGC Upstream (6,7%), Petronas (15,5%), "Лукойл" (10%), NICO (10%) и TPAO (19%).