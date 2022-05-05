МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Решение ОПЕК+ продолжать следовать плановому росту добычи нефти в июне отражает намерение альянса сохранить баланс производства и потребления сырья, не допуская при этом значительного затоваривания рынка, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. ОПЕК+ обсудил вопрос о параметрах нефтяного соглашения

ОПЕК+ ранее в четверг решил в июне увеличить добычу нефти на плановые 432 тысячи баррелей в сутки.

Новак заявил, что "принятое решение отражает намерение ключевых производителей нефти сохранить баланс производства и потребления сырья, при этом полностью удовлетворить текущий спрос, не допуская значительного затоваривания рынка".

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Правительство России по итогам встречи стран-участниц ОПЕК сообщило, что члены альянса в марте выполнили соглашение по ограничению добычи нефти на уровне 157%.

"Участники соглашения ОПЕК+ следуют утверждённым договорённостям, при этом спрос продолжает расти. Для сохранения текущей тенденции и сбалансированности рынка странам, своевременно не исполнившим взятые на себя обязательства, был продлён компенсационный период до конца июня 2022 года", — сообщило правительство.