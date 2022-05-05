"Газпром" снова бронирует мощность участка "Ямал-Европы" на эту ночь
"Газпром" третий день подряд бронирует мощность участка магистрали "Ямал-Европа" до утра 6 мая
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МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. "Газпром" третий день подряд после почти месячного перерыва бронирует мощность участка магистрали "Ямал-Европа" в Польше на предстоящую ночь, на этот раз до утра 6 мая, свидетельствуют итоги аукциона на площадке GSA Platform.
Компания на внутридневном аукционе выкупила 1,8 миллиона кубометров в час транзитной мощности из доступных 3,7 миллиона, или 49% предложения. Воспользоваться ею "Газпром" сможет с 21.00 мск 5 мая до 7.00 мск 6 мая.
https://1prime.ru/energy/20220505/836831522.html
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