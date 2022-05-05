МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. "Газпром" третий день подряд после почти месячного перерыва бронирует мощность участка магистрали "Ямал-Европа" в Польше на предстоящую ночь, на этот раз до утра 6 мая, свидетельствуют итоги аукциона на площадке GSA Platform. "Газпром" принял новое решение по "Северному потоку-2"

Компания на внутридневном аукционе выкупила 1,8 миллиона кубометров в час транзитной мощности из доступных 3,7 миллиона, или 49% предложения. Воспользоваться ею "Газпром" сможет с 21.00 мск 5 мая до 7.00 мск 6 мая.