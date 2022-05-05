МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) сообщило о начале заполнения крупнейшего подземного газохранилища страны "Реден", сообщает агентство DPA со ссылкой на регулятора. Мировые цены на нефть несколько поднимаются на фоне заседания ОПЕК+

"В качестве первого шага с сегодняшнего дня мы ежедневно закачиваем небольшие объемы газа в Редене. Ведется активная работа для получения больших объемов газа для этого хранилища", — цитирует агентство сообщение регулятора.

Целью является заполнить хранилище в соответствии с требованиями законодательства к 1 октября до 80%, а к 1 ноября — до 90%, чтобы при этом 1 февраля 2023 года, после первых месяцев зимы, уровень заполненности составлял 40%. В начале недели уровень заполненности газохранилища составлял всего 0,6%. Общий объем газохранилища составляет около 4 миллиардов кубических метров газа, это соответствует примерно пятой части всего объема газохранилищ Германии и может обеспечить годовое снабжение газом примерно двух миллионов жилых домов.

Оператором газохранилища выступает компания Astora, стопроцентная "дочка" компании Gazprom Germania, которая с 4 апреля находятся на попечительском управлении Федерального сетевого агентства.

Группа "Газпром" 31 марта вышла из капитала ООО "Газпром экспорт бизнес-сервисы", таким образом прекратив участие в Gazprom Germania GmbH и всех ее активах, включая Gazprom Marketing & Trading Ltd. Как следует из данных ЕГРЮЛ, теперь общество "Газпром экспорт бизнес-сервисы" принадлежит АО "Палмэри" (0,1%) и самому обществу (99,9%).