В Финляндии оценили долю энергоресурсов, импортируемых из России
Статуправление Финляндии: доля энергоресурсов, импортируемых из России в 2021 году - 34%
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ХЕЛЬСИНКИ, 6 мая — ПРАЙМ. Доля российских энергоресурсов, импортируемых Финляндией в 2021 году, составила 34%, наибольшую долю в этой совокупности — 92% — составляет природный газ, сообщают в пятницу в совместном пресс-релизе Статистическое управление Финляндии и Институт природных ресурсов Финляндии.
Из общего объема энергопотребления 92% природного газа поступает из России. На долю нефти пришлось 67%, а на долю угля — 52%. Эти данные были рассчитаны впервые, уточняют специалисты. Доля возобновляемых источников энергии в финском импорте из России гораздо меньше. Так только 13% древесного топлива, импортируемого Финляндией, имело российское происхождение в 2021 году. На импорт электроэнергии пришелся 51% и сильно варьируется от года к году, уточняется в сообщении.
"Российский импорт составляет значительную долю общего энергопотребления Финляндии, и заменить его нелегко. Однако меры уже приняты, и будет интересно посмотреть, насколько снизится доля России в этом году", — приводится в сообщении цитата представителя Статистического ведомства Вилле Мальянена.
Из всего импорта товаров в Финляндию на долю России в 2021 году пришлось 12%, из которых 62% это энергоресурсы, уточняется в сообщении.
https://1prime.ru/energy/20220506/836836251.html
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