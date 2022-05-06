ХЕЛЬСИНКИ, 6 мая — ПРАЙМ. Доля российских энергоресурсов, импортируемых Финляндией в 2021 году, составила 34%, наибольшую долю в этой совокупности — 92% — составляет природный газ, сообщают в пятницу в совместном пресс-релизе Статистическое управление Финляндии и Институт природных ресурсов Финляндии. СМИ: Финляндия готовится к прекращению поставок газа из России в мае

Из общего объема энергопотребления 92% природного газа поступает из России. На долю нефти пришлось 67%, а на долю угля — 52%. Эти данные были рассчитаны впервые, уточняют специалисты. Доля возобновляемых источников энергии в финском импорте из России гораздо меньше. Так только 13% древесного топлива, импортируемого Финляндией, имело российское происхождение в 2021 году. На импорт электроэнергии пришелся 51% и сильно варьируется от года к году, уточняется в сообщении.

"Российский импорт составляет значительную долю общего энергопотребления Финляндии, и заменить его нелегко. Однако меры уже приняты, и будет интересно посмотреть, насколько снизится доля России в этом году", — приводится в сообщении цитата представителя Статистического ведомства Вилле Мальянена.

Из всего импорта товаров в Финляндию на долю России в 2021 году пришлось 12%, из которых 62% это энергоресурсы, уточняется в сообщении.