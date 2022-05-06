МОКСВА, 6 мая — ПРАЙМ. Министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что страна пока не получила официального подтверждения от "Газпрома" о поставке газа в июне. Власти республики готовят запасные варианты на случай отсутствия российского сырья, резервов хватит на 3-4 недели. Экономические отношения Молдавии и России практически заблокированы

Власти Молдавии в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. По словам вице-премьера Андрея Спыну, тендер на проведение аудита провалился, поскольку из-за событий на Украине многие компании отказались приезжать. Это могло привести к прекращению поставок газа с 1 мая, но на предыдущей неделе "Газпром" официально подтвердил, что запланировал необходимые республике объемы в мае.

"У нас есть контракт, подписанный на 5 лет, "Молдовагаз" до 20 числа каждого месяца обсуждает с "Газпромом" объемы газа на следующий месяц", — заявил Спыну.

Министр сообщил, что власти республики "готовы покупать газ на международном рынке, если "Газпром" прекратит поставки". Он добавил, что "Молдавия запросила российскую сторону о продлении срока аудита, чтобы провести его в течение года", но так и не получила ответа.