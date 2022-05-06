МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру за апрель снизилось на 58 единиц к марту, или на 3,5%, до 1603, свидетельствуют данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. Сербия начинает переговоры о газе с Россией

В годовом выражении количество действующих буровых выросло на 414, или на 34,8%.

В США, согласно данным компании, показатель за месяц поднялся на 29, или на 4,4%, и составил 690, в Канаде число буровых уменьшилось на 78 единиц — до 107 установок.

Количество буровых установок в Европе выросло на три, до 81. На Ближнем Востоке показатель сократился на три, до 300, в Азиатско-Тихоокеанском регионе число установок также снизилось на три и составило 184, в Африке — уменьшилось на девять единиц, до 78. В Латинской Америке показатель увеличился на три штуки, до 163 установок.

Компания Baker Hughes предоставляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде с 1944 года. С 1975 года сервисная компания каждый месяц публикует количество буровых установок по всему миру.