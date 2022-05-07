МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Херсонская и Запорожская области смогут получать газ и электроэнергию через территорию Крыма, взорванные экстремистами в 2015 году опоры ЛЭП восстанавливаются, инфраструктура готовится, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Глава Крыма рассказал о восстановлении сообщения с украинскими регионами

"Она (энергетическая инфраструктура) уже восстанавливается. Шесть опор необходимо восстановить (в Херсонской области). Все задачи поставлены. Будет полностью восстановлена и подготовлена система подачи электроэнергии и газа через территорию республики Крым. Газотранспортная система Крыма готова пропускать в направлении Херсона до 3 миллионов кубометров газа в сутки. Объемов хватит, чтобы полностью удовлетворить потребности жителей и бизнеса в Херсонской и Запорожской областях", — сказал РИА новости Аксенов.

Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор на территории Херсонской области вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. В Крыму и Севастополе был введен режим ЧС, графики аварийных отключений электричества. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском из Краснодарского края энергомоста мощностью 800 МВт, который заработал на полную мощность в мае 2016 года. Верховный суд Крыма признал организатора диверсии бизнесмена Ленура Ислямова виновным в организации энергетической блокады полуострова и заочно приговорил его к 18 годам колонии строгого режима. Ислямов фигурирует в уголовном деле о создании незаконного вооруженного формирования — батальона Челебиджихана.