МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Генеральная прокуратура Украины заявила об аресте счетов "Росатом Восточная Европа". 99 тысяч долларов, которые были на счетах компании, переданы в управление Национальному агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА). Оценены убытки западных банков в случае ухода из России

"По данным следствия, в городе Киеве осуществляет свою деятельность ООО "Росатом Восточная Европа", конечным бенефициарным владельцем которой является государственная структура, подконтрольная правительству РФ… Банковские счета компании арестованы, а денежные средства, размещенные на них в размере более 3 миллионов гривен (99 тысяч долларов – ред.), передано в управление АРМА", — пишет генпрокуратура в своем Telegram-канале.

Ведомство также заявляет, что счета арестованы в рамках расследования уголовного дела "по фактам присвоения или завладения имуществом и финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины".