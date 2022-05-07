МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Нефтяные гиганты загребают гигантские суммы на высоких ценах энергоресурсов. Однако неожиданная прибыль не инвестируется в новую добычу, чтобы помочь вытеснить российскую нефть и газ и снизить цены. Вместо этого, пишет Bloomberg,главы компаний вознаграждают акционеров, готовя мир к еще более жесткому регулированию энергетического рынка в ближайшие годы. В Австрии узнали "горькую правду" о газе из России

Пять самых крупных нефтяных компаний Запада за первый квартал текущего года заработали 36,6 миллиарда долларов сверх своих расходов. Это порядка 400 миллионов долларов свободных денежных средств в день.

По данным агентства, это был второй по величине квартальный свободный денежный поток за всю историю. Его было достаточно, чтобы свести списания, связанные с Россией, на миллиарды долларов к простым сноскам в их недавних отчетах о доходах.

Нефтяные бумы, как правило, пишет агентство, провоцируют погоню за увеличением добычи, однако не в этот раз. Все пять гигантов строго контролировали свои бюджеты капитальных расходов и пообещали: такая дисциплина сохранится и в последующие годы. И это несмотря на то, что цены на нефть держались выше 100 долларов за баррель все, кроме пяти дней, с тех пор, как Россия начала спецоперацию на Украине. Так как добыча нефти на скважинах естественным образом снижается от года к году, а для запуска новых крупных проектов требуется как минимум пять лет, любая задержка в расширении добычи сейчас еще дальше отодвигает новую добычу в будущем.

"В предыдущие периоды высоких цен на нефть крупные компании вкладывали бы значительные средства в глубоководные проекты с длительным циклом, добыча в которых не будет вестись в течение многих лет. Такого рода проекты прямо сейчас не обсуждаются", — заявил Ноа Барретт, ведущий энергетический аналитик Janus Henderson.

В 2013 году, когда цена на нефть стабильно превышала 100 долларов за баррель, совокупные капитальные затраты Big Oil (пять крупнейших нефтяных компаний) составили 158,7 миллиарда долларов. Это почти вдвое больше, чем компании тратят сейчас.

В группу входят:

Shell Plc,



TotalEnergies SE,



BP Plc,



Exxon Mobil Corp.



Chevron Corp.

"Дисциплина — это порядок дня", — заявил аналитикам во вторник главный исполнительный директор BP Бернард Луни. Базирующаяся в Лондоне крупная компания не сдвинулась с места в своих планах расходов на год в размере от 14 до 15 миллиардов долларов, а ее среднесрочный прогноз приближается к максимуму в 16 миллиардов долларов, несмотря на показатели инфляции затрат в 10%.

Shell сообщила о рекордной прибыли, превысившей даже самые высокие оценки аналитиков, но в вопросе расходов компания столь же ясна.

Вместо того чтобы тратить деньги на новые проекты, компании предпочитают вознаграждать акционеров после нескольких лет низкой доходности, отмечает агентство. Exxon, BP и TotalEnergies увеличили выкуп акций, в то время как Chevron уже выкупает рекордные объемы акций.

Причины, по которым Big Oil предпочитает не тратиться на развитие, ясны: основными из них являются проблемы с климатом и неопределенность в отношении будущего направления спроса на нефть.