МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Германия и Катар столкнулись с трудностями в ходе переговоров о долгосрочных поставках сжиженного природного газа (СПГ) из-за разногласий относительно основных условий, в частности, длительности какого-либо контракта, передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники. Европу призывают подготовиться к лавине банкротств

По словам одного из источников, стороны обсуждают длительность действия контракта и угрозу, которую долгосрочное соглашение может представлять для целей ФРГ по декарбонизации. Отмечается, что Берлин конкурирует с другими странами за СПГ из Катара.

Доха также оговаривает положение, которое ограничит направление поставок СПГ. Оно не позволит Германии перенаправлять газ в другие районы Европы.

По мнению источника, в ближайшее время обеспечение поставок СПГ из Катара "не ожидается". Как утверждают другие источники, газовые компании Германии в мае возобновят переговоры с Катаром.