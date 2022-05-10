МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Германия и Катар столкнулись с трудностями в ходе переговоров о долгосрочных поставках сжиженного природного газа (СПГ) из-за разногласий относительно основных условий, в частности, длительности какого-либо контракта, передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники.
По словам одного из источников, стороны обсуждают длительность действия контракта и угрозу, которую долгосрочное соглашение может представлять для целей ФРГ по декарбонизации. Отмечается, что Берлин конкурирует с другими странами за СПГ из Катара.
Доха также оговаривает положение, которое ограничит направление поставок СПГ. Оно не позволит Германии перенаправлять газ в другие районы Европы.
По мнению источника, в ближайшее время обеспечение поставок СПГ из Катара "не ожидается". Как утверждают другие источники, газовые компании Германии в мае возобновят переговоры с Катаром.
https://1prime.ru/energy/20220510/836854126.html
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