Reuters: ФРГ готовит "кризисный план" на случай внезапного прекращения поставок газа из России
МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Германия готовит "кризисный план" на случай внезапного прекращения поставок газа из РФ, передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники.
По данным агентства, подготовку плана возглавляет министерство экономики. В Германии опасаются, что Россия приостановит поставки в одностороннем порядке.
Согласно неназванным должностным лицам, план предполагает предоставление правительством кредитов и гарантий для поддержки энергетических компаний и осуществление контроля над критически важными фирмами.
По словам источников, Берлин также может в соответствии с планом приобретать доли в компаниях.
Как считают должностные лица, Германия приближается к пределу санкций, которые она может ввести, не вызвав при этом экономический спад. Даже те представители правящей коалиции, которые выступают за антироссийские санкции, настороженно относятся к идее введения санкций в отношении газа.
Один из источников утверждает, что главы крупных немецких компаний, а также представители фирм, у которых есть "связи с Россией", повлияли на Берлин, встречаясь с чиновниками и призывая их не запрещать газ. Руководители компаний заявили властям, что они "в любом случае" готовятся ограничить связи с РФ в сфере энергетики, но призвали их не вынуждать фирмы сделать это немедленно.
Отмечается, что работа над комплексом мер еще не завершена.
Кроме того, регулятор ФРГ рассматривает возможность изменить порядок нормирования газа в чрезвычайных ситуациях, согласно которому домохозяйства первыми ограничат в поставках газа.
"Ее (Германии) регулятор рассматривает вопрос о том, следует ли отдать приоритет промышленности перед домохозяйствами", — говорится в сообщении агентства.
Это будет ознаменовать пересмотр нынешней политики, согласно которой бизнес первым "отключают" от поставок.
https://1prime.ru/energy/20220510/836854286.html