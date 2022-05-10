МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Германия готовит "кризисный план" на случай внезапного прекращения поставок газа из РФ, передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники. Европу призывают подготовиться к лавине банкротств

По данным агентства, подготовку плана возглавляет министерство экономики. В Германии опасаются, что Россия приостановит поставки в одностороннем порядке.

Согласно неназванным должностным лицам, план предполагает предоставление правительством кредитов и гарантий для поддержки энергетических компаний и осуществление контроля над критически важными фирмами.

По словам источников, Берлин также может в соответствии с планом приобретать доли в компаниях.

Как считают должностные лица, Германия приближается к пределу санкций, которые она может ввести, не вызвав при этом экономический спад. Даже те представители правящей коалиции, которые выступают за антироссийские санкции, настороженно относятся к идее введения санкций в отношении газа.

Один из источников утверждает, что главы крупных немецких компаний, а также представители фирм, у которых есть "связи с Россией", повлияли на Берлин, встречаясь с чиновниками и призывая их не запрещать газ. Руководители компаний заявили властям, что они "в любом случае" готовятся ограничить связи с РФ в сфере энергетики, но призвали их не вынуждать фирмы сделать это немедленно.

Отмечается, что работа над комплексом мер еще не завершена.

Кроме того, регулятор ФРГ рассматривает возможность изменить порядок нормирования газа в чрезвычайных ситуациях, согласно которому домохозяйства первыми ограничат в поставках газа.

"Ее (Германии) регулятор рассматривает вопрос о том, следует ли отдать приоритет промышленности перед домохозяйствами", — говорится в сообщении агентства.

Это будет ознаменовать пересмотр нынешней политики, согласно которой бизнес первым "отключают" от поставок.