МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман заявил об исчерпании резервов в мире для переработки углеводородов и производства электроэнергии. Его комментарий привел телеканал "Аль-Арабия". ОАЭ считает рискованной идею бойкотировать российскую нефть

"Миру необходимо обратить внимание на существующую реальность, которая заключается в исчерпании резервных мощностей по производству энергоресурсов на всех уровнях", — сказал он во вторник в кулуарах конференции по энергетике в столице ОАЭ Абу-Даби.

Он также выразил обеспокоенность по поводу существующей сегодня энергетической системы, заявив, что мир должен работать коллективно и ответственно.

Саудовский министр отметил, что разрыв между ценами на нефть и ценами на авиационное, дизельное топливо и бензин в некоторых случаях составляет около 60% из-за отсутствия перерабатывающих мощностей.