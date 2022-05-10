БРЮССЕЛЬ, 10 мая — ПРАЙМ. Ключевым элементом программы "зеленой" трансформации Евросоюза Green Deal является увеличение доли солнечной энергии в энергетике стран ЕС. Это также может способствовать отказу от российских ископаемых энергоносителей, считает представитель Еврокомиссии Йоханнес Барк. Эксперты ждут замедления экономики Европы при отказе от российского газа

"Солнечная энергия — один из ключевых элементов программы зеленой трансформации Европейского союза… Ускорение развертывания солнечных панелей может облегчить и ускорить цель ЕС на освобождение от зависимости в российских ископаемых энергоресурсах", — сказал он на брифинге в Брюсселе.