В ЕС надеются на энергию солнца на пути к отказу от ресурсов из России
В ЕК надеются, что отказу ЕС от энергоресурсов России поспособствует энергия солнца
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БРЮССЕЛЬ, 10 мая — ПРАЙМ. Ключевым элементом программы "зеленой" трансформации Евросоюза Green Deal является увеличение доли солнечной энергии в энергетике стран ЕС. Это также может способствовать отказу от российских ископаемых энергоносителей, считает представитель Еврокомиссии Йоханнес Барк.
"Солнечная энергия — один из ключевых элементов программы зеленой трансформации Европейского союза… Ускорение развертывания солнечных панелей может облегчить и ускорить цель ЕС на освобождение от зависимости в российских ископаемых энергоресурсах", — сказал он на брифинге в Брюсселе.
https://1prime.ru/energy/20220510/836857116.html
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