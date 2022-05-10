МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Германия сокращает зависимость от российских энергоресурсов до "нуля", заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, которая во вторник провела пресс-конференцию в Киеве. Эксперты ждут замедления экономики Европы при отказе от российского газа

По ее словам, Германия останется независимой от топлива РФ "навсегда". "Мы поняли более чем ясно, что экономическая зависимость не ведет к безопасности, если агрессору безразлично благосостояние своего народа", — отметила министр.

Кроме того, глава МИД подчеркнула, что санкции против России не могут быть отозваны даже в том случае, если негативный эффект от них скажется на Германии.

"Мы сообща даем понять, что после 24 февраля не может быть взаимопонимания с Россией, ни одного миллиметра назад в санкциях за спиной Украины", — транслирует речь Бербок телеканал Welt.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США, Канада, Британия и Япония ввели беспрецедентные санкции против РФ. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов и компаний, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.