БЕЛГОРОД, 10 мая — ПРАЙМ. Белгородская область начала подачу электроэнергии в Харьковскую область, подключив высоковольтные линии 8 мая в Купянском, Двуречанском и Великобурлукском районах соседней области, сообщила пресс-служба правительства Белгородской области. "Газпром" ответил на сообщения об остановке части транзита через Украину

Кроме того, 9 мая силами российских специалистов налажена бесперебойная подача электроэнергии в Боровском, Шевченковском, а также в части Изюмского и Балаклейского районов Харьковской области, говорится в сообщении пресс-службы.

С начала апреля текущего года было прекращено электроснабжение города Купянска Харьковской области и окружающих его районов со стороны Украины. Без электроснабжения оставались более 120 тысяч жителей в семи административных районах, а электроснабжение жилых кварталов Купянска осуществлялось по графику поочерёдно, с перерывом каждые 4 часа. Исполняя поручение правительства России, ПАО "Россети" и белгородские энергетики в период с 29 апреля по 8 мая 2022 года заново построили линию электропередачи 110 кВ, соединяющую две энергосистемы.

Силами российских специалистов проложена воздушная линия общей протяжённостью 5,2 километра в двухцепном исполнении. В работах были задействованы 57 человек и 30 единиц техники. Бесперебойным электроснабжением обеспечены жители города Купянска и ещё более 200 населённых пунктов Харьковской области.

"Меня переполняют эмоции. Мы сейчас получили определённую поддержку в виде новых высоковольтных линий, по которым идёт электроэнергия мощностью 45 мегаватт из Российской Федерации. За счёт этого население Купянска будет постоянно получать свет, возобновил работу водоканал, продолжит работу больница, хлебозавод, роддом и вся необходимая инфраструктура. Будет возможность сэкономить бензин и солярку, которыми заправляли электрогенераторы. А самое главное, люди будут заниматься своими первостепенными заботами — растить детей и ухаживать за огородом. Даже в это не простое для всех время хочется, чтобы люди чувствовали себя комфортно", — прокомментировал ситуацию мэр города Купянска Геннадий Мацегора.

Больницы, объекты инфраструктуры и другие жизненно важные социальные объекты ранее обеспечивались электроэнергией при помощи дизельных генераторов. На питание только больницы города Купянска ежедневно тратилось до 150 литров дизельного топлива. Также существовали проблемы с обеспечением электроэнергией продовольственных и промышленных предприятий. Сейчас электричество на все объекты подается в полном объеме с территории России.

Ранее между энергосистемами Белгородской и Харьковской областей существовали линии связи — воздушные линии электропередачи, которые взаимно обеспечивали резервное электроснабжение потребителей. В 2002 году в условиях ухудшения взаимоотношений между Россией и Украиной указанные линии были демонтированы.