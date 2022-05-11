МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Европейские потребители ограничены в замещении российского газа, трубопроводные поставки из других стран — капля в море, поделился мнением с РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов. Эксперт оценил возможные последствия остановки Украиной части транзита

"Европа рассчитывает на постепенный отказ от российского газа, однако большая часть предлагаемых мер связана не с диверсификацией поставок, которая в 2022 году имеет очень ограниченные возможности, а со снижением потребления газа. В части замещения газа из России рассматриваются варианты увеличения трубопроводных поставок из Норвегии, Алжира и Азербайджана. Но это капля в море — в текущем году суммарно из этих стран с учётом ограничений в ресурсной базе и инфраструктуре можно получить дополнительно не более 7–8 миллиардов кубометров", — считает собеседник агентства.

Причём, отметил аналитик, у Алжира есть резерв по трубопроводным мощностям на испанском направлении, но Пиренейский полуостров имеет пока очень ограниченные газовые связи с Францией и возобновление проекта строительства трубопровода MidCat между странами – вопрос нескольких лет.

Увеличение поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в текущем году возможно также в не очень значительных масштабах — на величину до 20 миллиардов кубометров, так как на мировом рынке мало свободных (незаконтрактованных) объёмов СПГ и относительно незагруженные мощности регазификационных терминалов находятся в почти "изолированной" Испании, добавил Колобанов.

Основным ресурсом для Европы является экономия потребления газа как за счёт планируемого роста выработки электроэнергии ВИЭ и атомными станциями, так и за счёт экономии потребления энергоресурсов домохозяйствами, заключил он.

Еврокомиссия в марте предложила разработать специальный план для Евросоюза, который может позволить снизить на две трети спрос — то есть примерно на 100 миллиардов кубометров — на российский газ в 2022 году. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на прошлой неделе заявила, что в рамках готовящегося шестого пакета санкций против России комиссия предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в Евросоюз.

Отказ от российских нефти и газа повлечёт колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдёт к тотальной экономии, найдёт поставщиков в других регионах мира и перейдёт на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против России рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявлял вице-премьер Александр Новак.