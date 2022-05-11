МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Прирост новых мощностей на базе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в 2022 году в мире снова станет рекордным, говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА). В МЭА обеспокоены политикой США в нефтяной сфере

"Возобновляемая энергия побьет еще один мировой рекорд в 2022 году, несмотря на препятствия, связанные с высокими затратами и проблемами в цепочках поставок", — пишет агентство.

Согласно МЭА, в 2021 году мировой прирост новых мощностей на базе ВИЭ составил 295 гигаватт, что стало рекордным показателем. "Ожидается, что в этом году мировое увеличение мощностей составит 320 гигаватт, что эквивалентно тому объему, который близок к удовлетворению всего спроса на электроэнергию в Германии, или соответствует общему производству электроэнергии в Европейском Союзе из природного газа", — отмечается в докладе.

Новые мощности на основе ВИЭ, введенные в эксплуатацию в 2022 и 2023 годах, по мнению агентства, помогут снизить зависимость ЕС от российского газа. Однако этот вклад будет зависеть также от мер по повышению энергоэффективности, направленных на сдерживание спроса на энергию в регионе.

При этом МЭА отмечает, что текущий прирост новых мощностей был бы еще более быстрым, если бы не проблемы с цепочками поставок. В частности, стоимость установки солнечных панелей и строительства ветряных электростанций в 2022 и 2023 годах останется выше, чем до пандемии.

"В то время как энергетические рынки сталкиваются с широким спектром неопределенностей, усиленное внимание правительств к энергетической безопасности и доступности, особенно в Европе, придает новый импульс усилиям по ускорению внедрения решений по энергоэффективности и технологий использования ВИЭ", — также пишет агентство.