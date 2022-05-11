МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Возможные сбои в поставках газа в Германию из-за ограничения транзита могут быть компенсированы за счет энергоресурса из Норвегии, сообщил официальный представитель оператора Open Grid Europe изданию Spiegel Online. Германия следит за ситуацией с ограничением транзита газа через Украину

Ранее "Оператор ГТС Украины" (ОГТС) заявил что транзит газа в Европу через станцию "Сохрановка" будет прекращен с 7.00 среды, 11 мая. Компания сообщила о "наступлении форс-мажорных обстоятельств", которые делают невозможными дальнейшую транспортировку газа через эту станцию и компрессорную станцию "Новопсков", которые находятся под контролем России. Отмечалось, что через "Новопсков" проходит почти треть транзита газа из России в Европу (до 32,6 миллиона кубометров в сутки).