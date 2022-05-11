МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. У России достаточно покупателей энергоресурсов и кроме западных стран, Москва будет с ними работать, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции. Венгрии не предложили способов справиться с эмбарго на российскую нефть

"А Запад пускай платит гораздо дороже, чем он платил", — добавил министр.

По его словам, "недружественным странам" придется платить за российское топливо больше из-за собственных санкций и объяснять при этом своим гражданам, почему те должны становиться беднее.

Напомним, что страны ЕС обсуждают шестой пакет антироссийских санкций, предполагающий введение эмбарго на нефть из России. Однако Венгрия и некоторые другие европейские страны блокируют принятие нового пакета.

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