МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что Польша опасается, что Германия будет перепродавать ей российскую нефть. "Баланс не сходится". Польша пошла по украинскому газовому пути

Ранее власти Польши заявили, что до конца текущего года полностью откажется от импорта энергоносителей из России.

"Мы декларировали, что откажемся от нефти до конца года, но мы должны позаботиться, чтобы не было такой ситуации, когда, например, из Германии дешевая нефть, купленная у русских, будет де-факто заполнять польский рынок", — сказал Мюллер.

"Поэтому мы предлагаем или общеевропейское эмбарго на топливо из России, или специальный налог, специальный тариф на энергоносители, импортируемые из России, чтобы выровнять ситуацию на рынке. Наихудшей ситуацией, которая могла бы быть – это ситуация, в которой де-факто так или так поляки будут покупать, например, нефть из Германии, но потому, что она ранее была куплена в России, она будет дешевле", — добавил он.

Ранее сообщалось, что Венгрия и ряд других стран ЕС блокируют принятие шестого пакета европейских санкций против РФ из-за несогласия с введением нефтяного эмбарго.